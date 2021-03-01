Транзит российского газа через Украину увеличился по мере нормализации температуры воздуха в Европе. Об этом свидетельствуют данные «Газпрома», передает 1 марта «Интерфакс»

«Газпром» резко снизил транзит газа через Украину © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В субботу, 27 февраля, «Газпром» прокачал через Украину 106 млн куб. м (номинации на воскресенье и понедельник — на таком же высоком уровне), притом что с 17 по 26 февраля качал в среднем по 79 млн куб. м в сутки с минимальным результатом в 66,2 млн куб. м 20 февраля.

«Газпром» забронировал на февраль значительно большие объемы транзита: 123,2 млн куб. м в сутки (109 млн куб. м по долгосрочному договору транзита и 14,2 млн куб. м дополнительно на основе ежемесячного бронирования).

Согласно контракту о транзите газа между украинским «Нафтогазом» и «Газпромом», российская компания должна оплачивать в среднем около 110 млн кубометров прокачки в сутки (40 млрд в год), даже если реальные объемы меньше.