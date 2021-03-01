«Могут толкнуть на реформу судебной системы, к чему они сейчас и призывают. При этом под реформой судебной системы они подразумевают — и все это понимают прекрасно — еще больший тотальный контроль посольства США и примкнувшей к нему "Большой семерки" за судебной системой на Украине. <…> Если вы хотите спросить, могут ли США толкнуть Украину на широкомасштабную войну с Россией, то в принципе и этого исключать не надо, хотя против этого, конечно, будет выступать Европа — ей точно так же не хочется заиметь на своих границах слишком уж горячую точку. Но авантюризм некоторых деятелей, которые сейчас вернулись в Госдеп США, могут толкнуть и на это. К этому тоже нужно готовиться», — сказал Корнилов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.