Америка может смягчить позицию по «Северному потоку-2», если переосмыслит свою энергетическую стратегию. Об этом сообщил обозреватель МИА «Россия сегодня», политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Джо Байден и его команда еще не знают, как эта стратегия будет выглядеть в ближайшее время, но помним обещания Байдена о зеленой энергетике, которые он использовал во время предвыборной гонки. Если все это будет реализовано, то Америке не будет смысла давить на Европу, ведь она давит на нее не из-за России, а из-за продвижения своих бизнес-интересов в этом регионе. Если обещания Байдена будут реализованы, то в этом не будет нужды. Америка снова прекратит экспорт энергоресурсов, как это было до недавнего времени, и тогда давление против «Северного потока» теряет особый смысл», — объяснил Корнилов.

Ранее он также отмечал, что российско-европейский проект «Северный поток-2» стал главной причиной раздора между Европой и США.

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