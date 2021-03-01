«При этом чем дальше, тем больше США давят, и Европа пытается каким-то образом откупиться от этого давления, предлагает различные прожекты, которые устроили бы Соединенные Штаты Америки, с тем чтобы хотя бы на какое-то время они ослабили свое давление по поводу «Северного потока». Я не думаю, что эта тактика в ближайшее время претерпит изменения. Я, конечно, надеюсь, что немцы с австрийцами все-таки доведут проект до завершения его строительства, а вот дальше действительно, видимо, потребуются еще годы для того, чтобы германское правительство смогло каким-то образом ослабить эту хватку американцев и позволить запустить этот проект», — сказал Корнилов.
Ранее он также отмечал, что российско-европейский проект «Северный поток-2» стал главной причиной раздора между Европой и США.
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