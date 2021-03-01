Обозреватель МИА «Россия сегодня», политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру рассказал об отчаянных действиях и заявлениях германских властей и бизнес-кругов, которые пытаются любой правдой и неправдой достроить «Северный поток-2» с минимальными потерями для себя

Киев придумал «логичный ответ» на «Северный поток-2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Ранее он также отмечал, что российско-европейский проект «Северный поток-2» стал главной причиной раздора между Европой и США.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.