«Да, сейчас Европа, к большому ее сожалению, становится заложницей геополитических раздраев и интересов Соединенных Штатов Америки, которые считают, что они вправе диктовать своим как бы союзникам, в том числе в тех делах, которые касаются отношений с другими странами, в том числе с Россией», — отметил Корнилов.
На днях, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент США Джо Байден обозначил Россию как главного врага единства ЕС и Америки.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.