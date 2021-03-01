Главной причиной раздора между основными странами старой Европы и США является «Северный поток-2» - российско-европейский проект. Об этом сообщил обозреватель МИА «Россия сегодня», политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

На днях, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент США Джо Байден обозначил Россию как главного врага единства ЕС и Америки. С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.