Власти Грузии с 1 марта разрешили въезд в страну гражданам России с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну

Степанов прояснил ситуацию с закупкой ПЦР-тестов в России © Facebook, Максим Степанов

Попасть в страну можно будет только самолетом, сухопутная граница по-прежнему остается закрытой для туристов. Россиянам придется лететь в Грузию через третьи страны, так как прямое авиасообщение между государствами пока не возобновлено.

Те же правила въезда с 1 марта распространяются на граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Украины.

В стране снимается и часть других ограничений, введенных из-за коронавируса. Власти решили открыть государственные и частные детские сады и отменить ограничения на работу кафе и ресторанов. В курортном городе Батуми им разрешат принимать посетителей в помещениях с 1 марта, на территории всей остальной Грузии — с 8 марта. При этом комендантский час останется в силе — свободное передвижение по-прежнему запрещено в промежутке с 21:00 до 05:00.

Россия прервала авиасообщение с Грузией до пандемии коронавируса. Запрет на него был введен в июле 2019 года указом «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий». Поводом для этого стали прошедшие в Тбилиси протесты, возникшие после того, как депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера.