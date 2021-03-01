Уходить на самоизоляцию им не нужно, однако на третий день пребывания в Грузии необходимо сделать повторный тест.
Попасть в страну можно будет только самолетом, сухопутная граница по-прежнему остается закрытой для туристов. Россиянам придется лететь в Грузию через третьи страны, так как прямое авиасообщение между государствами пока не возобновлено.
Те же правила въезда с 1 марта распространяются на граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Украины.
В стране снимается и часть других ограничений, введенных из-за коронавируса. Власти решили открыть государственные и частные детские сады и отменить ограничения на работу кафе и ресторанов. В курортном городе Батуми им разрешат принимать посетителей в помещениях с 1 марта, на территории всей остальной Грузии — с 8 марта. При этом комендантский час останется в силе — свободное передвижение по-прежнему запрещено в промежутке с 21:00 до 05:00.
Россия прервала авиасообщение с Грузией до пандемии коронавируса. Запрет на него был введен в июле 2019 года указом «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий». Поводом для этого стали прошедшие в Тбилиси протесты, возникшие после того, как депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера.