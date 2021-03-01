Если США перейдут на зеленую энергетику, для них больше не будет иметь смысла запуск газопровода «Северный поток-2». Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Киев придумал «логичный ответ» на «Северный поток-2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Джо Байден обозначил Россию как главного врага единства ЕС и Америки.

По словам Корнилова, подобная характеристика России связана с бизнес-интересами США в Европе и препятствующим им российско-европейским проектом «Северный поток-2». При этом он не исключил, что Вашингтон может смягчить свою риторику, и связано это будет не с геостратегическими целями Штатов.

«Это будет связано не столько с Россией или тем более с европейскими интересами, сколько с переосмыслением энергетической стратегии самих Соединенных Штатов Америки. [Мы] помним обещания Байдена о зеленой энергетике, которые он использовал во время предвыборной гонки. Если все это будет реализовано, то Америке не будет смысла давить на Европу… Америка снова прекратит экспорт энергоресурсов, как это было до недавнего времени, и тогда давление против "Северного потока" теряет особый смысл», — пояснил эксперт.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

В декабре 2019 года США ввели санкции против газопровода.

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