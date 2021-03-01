Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов объяснил, почему США считают Россию главной угрозой европейско-американского единства. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

ЕС под напором США действует вопреки национальным интересам — эксперт © РИА Новости, Нина Зотина Джо Байден обозначил Россию как главного врага единства ЕС и Америки.

Корнилов напомнил, что Байден неоднократно упоминал прежде, что главной причиной раздора между основными странами старой Европы и США является российско-европейский проект газопровода «Северный поток – 2». Именно поэтому, по словам политолога, американский лидер характеризует Россию как угрозу для трансатлантического союза.

«Сейчас Европа, к большому ее сожалению, становится заложницей геополитических раздраев и интересов Соединенных Штатов Америки, которые считают, что они вправе диктовать своим как бы союзникам, в том числе в тех делах, которые касаются отношений с другими странами, в том числе с Россией», — подчеркнул эксперт.

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