Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент США Джо Байден обозначил Россию как главного врага единства ЕС и Америки.
Корнилов напомнил, что Байден неоднократно упоминал прежде, что главной причиной раздора между основными странами старой Европы и США является российско-европейский проект газопровода «Северный поток – 2». Именно поэтому, по словам политолога, американский лидер характеризует Россию как угрозу для трансатлантического союза.
«Сейчас Европа, к большому ее сожалению, становится заложницей геополитических раздраев и интересов Соединенных Штатов Америки, которые считают, что они вправе диктовать своим как бы союзникам, в том числе в тех делах, которые касаются отношений с другими странами, в том числе с Россией», — подчеркнул эксперт.
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