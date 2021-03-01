Запад может организовать серьезную провокацию и списать Украину с баланса по двум сценариям. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

По словам Зубца, проект «Украина» для Запада закрыт и есть два сценария, как страну можно списать с баланса. Посол Украины рассказала о требованиях Киева к США © Минфин Украины | Минфин Украины | Перейти в фотобанк

«Первый — это военный, к сожалению, он становится более актуальным в последнее время. А второй — это раздел сфер влияния между Россией и Европой, чтобы стабилизировать эту проблему и закрыть ее», — сказал он.

Зубец отметил, что людей, которые хотят войны, довольно много и сейчас решается, в какую сторону пойдет Украина. При этом военное решение для Украины будет полной катастрофой, подчеркнул он.

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