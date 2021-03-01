По словам Зубца, проект «Украина» для Запада закрыт и есть два сценария, как страну можно списать с баланса.
«Первый — это военный, к сожалению, он становится более актуальным в последнее время. А второй — это раздел сфер влияния между Россией и Европой, чтобы стабилизировать эту проблему и закрыть ее», — сказал он.
Зубец отметил, что людей, которые хотят войны, довольно много и сейчас решается, в какую сторону пойдет Украина. При этом военное решение для Украины будет полной катастрофой, подчеркнул он.
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