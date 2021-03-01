По мнению политолога, Зеленский развернул наступление на оппозиционные силы в надежде, что Америка за это «погладит по головке».
Он добавил, что Евросоюзу нужно остановить Украину, которая подписала договор о евроассоциации, а молчание европейских политиков в ответ на политику Киева — безобразие.
«Это свидетельствует о том, что европейцы на самом деле не знают, что там происходит, и что это целенаправленная политика Зеленского, который хочет развернуться к американцам, и ему плевать на Германию и Францию», — сказал Рар.
Полностью интервью можно прочитать здесь.