Евросоюзу следует отреагировать на проамериканскую политику президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал немецкий политолог Александр Рар

По мнению политолога, Зеленский развернул наступление на оппозиционные силы в надежде, что Америка за это «погладит по головке». «США вернулись»: Байден послал важный сигнал Украине © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Он добавил, что Евросоюзу нужно остановить Украину, которая подписала договор о евроассоциации, а молчание европейских политиков в ответ на политику Киева — безобразие.

«Это свидетельствует о том, что европейцы на самом деле не знают, что там происходит, и что это целенаправленная политика Зеленского, который хочет развернуться к американцам, и ему плевать на Германию и Францию», — сказал Рар.

Полностью интервью можно прочитать здесь.