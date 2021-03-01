Силовые структуры на Украине активизировались по отношению к самым разным субъектам экономической, политической деятельности и информационного пространства. Об этом изданию Украина.ру рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Эксперт пояснил, как связаны недавние обыски в помещениях компаний олигарха Рината Ахметова, провокация у офиса партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и попытка блокировки 426 сайтов на Украине. Интернет-мошенничество и финансовые пирамиды: названа фамилия истца, закрывшего на Украине 426 сайтов © fraza.com

По его мнению, под предлогом борьбы с «пятой колонной» силовые структуры получили указание активизироваться, и эта тенденция вписывается в ту политику, которую заявили в конце прошлого года.

«А поскольку это украинские силовые структуры, то есть такие же структуры, как и на всем постсоветском пространстве, — народ смекалистый в материальном смысле, — то наши силовики под это все дело подписывают и свои сугубо материальные интересы по перехвату бизнеса, откатам и всему остальному», — пояснил он.

Рудяков отметил, что в перечне закрытых по иску частного лица 426 сайтов около четверти — это ресурсы, занимающиеся финансово-банковской деятельностью.

Таким образом, пояснил эксперт, в действительности это была расправа с оппонентами по сегменту бизнеса, в котором были заинтересованы те, кто это решение продвигал и принимал.

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