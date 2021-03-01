То, что ремонтируются и строятся дороги, — позитивное, но рутинное явление для экономики, а «Большое строительство» на Украине пиарят как супердостижение. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал экономический эксперт Института Growford Виктор Скаршевский

По мнению Скаршевского, то, что программа «Большое строительство» существенно помогла избежать спада в экономике Украины в 2020 году, не может соответствовать действительности. Он предположил, что ее реализация могла принести сотые доли процента прироста ВВП, в лучшем случае — одну десятую процента. «Большое строительство» – 2021. Гордость Зеленского рискует утонуть в коррупции © president.gov.ua

Также он отметил, что в строительстве дорог в недостаточной степени используются украинские рабочая сила и материалы. Притом существенная часть расходов поступает за кредитные средства, добавил эксперт.

«Расходы на обслуживание кредитов, взятых под строительство дорог, увеличиваются в 2021 году почти в три раза: с 5,4 млрд грн в 2020 году до 14,8 млрд грн в текущем году. И это только обслуживание долга. Таким образом, увеличивается долговая нагрузка на бюджет, и это ложится на украинских граждан, налоги которых и формируют этот бюджет», — сказал Скаршевский.

Эксперт отметил, что производство продукции с высокой добавленной стоимостью дает больший мультипликационный эффект для экономики.

Кроме того, он напомнил, что на строительство пошли 26 млрд грн из коронавирусного фонда, а во время пандемии было бы намного эффективнее направить эти деньги на воссоздание инфраструктуры сферы здравоохранения.

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