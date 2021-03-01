Вряд ли на Украине смогут в ближайшее время лишить мандатов депутатов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом сказал директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко в блицопросе издания Украина.ру

Бондаренко отметил, что за ОПЗЖ проголосовало большое количество граждан Украины. Он напомнил, что когда на Украине запрещали Коммунистическую партию, ее не допустили к участию в выборах и только потом запретили. Разведка боем. Украинский спецназ устроил провокацию у офиса ОПЗЖ © скриншот видео tvzvezda.ru

«Что касается ОПЗЖ, я не думаю, что она будет запрещена и депутаты лишатся своих мандатов, а избиратели — своих политиков. Акция силовиков означает «принуждение к миру», — указал эксперт.

По его словам, для Зеленского важно лишить партию ресурсной базы, выставить ее сопредседателя Виктора Медведчука в информационном поле олицетворением зла и таким образом дискредитировать партию.

Полностью ознакомиться с блицопросом можно здесь.

Ранее, 25 февраля, в Киеве сотрудники СБУ задержали автобус охранной фирмы «Шторм», которая обеспечивает безопасность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Депутат от ОПЗЖ Илья Кива связал действия силовиков с давлением на «Оппозиционную платформу — За жизнь».

Также президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, их владельца нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, а также председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.