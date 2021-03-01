Президент Украины Владимир Зеленский лишь имитирует борьбу с олигархами для западных партнеров. Об этом в блицопросе издания Украина.ру сказал заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов

Ранее силовики провели следственные действия в помещениях компаний лидера украинского списка Forbes Рината Ахметова. Тем временем Офис генпрокурора объявил подозрения нескольким бывшим топ-менеджерам «Приватбанка», принадлежавшего Игорю Коломойскому. Арестованный топ-менеджер «Приватбанка» вышел под залог в 52 млн гривен © Андрей Лубенский

«Это показательные действия перед западными партнерами, в первую очередь перед новой администрацией Байдена. Зеленский решил устроить наезд на олигархов, показав, что он в доме хозяин, что он не марионетка олигархов и что он их прессует», — предположил Молчанов.

Политолог подчеркнул, что при этом все тендеры все равно выигрывают фирмы, связанные с Ахметовым или с Коломойским, у Ахметова останутся схемы, связанные с углем, а у Коломойского — с электроэнергией.

Полностью ознакомиться с блицопросом можно здесь.