По словам эксперта, президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции заявил, что в первую очередь надо сдерживать Китай, а вопрос угрозы России Западу не обсуждался.
Рар заявил, что многих немцев волнует вопрос, чем в реальности им угрожает Россия и оправданно ли введение против нее санкций.
«Западные лидеры из-за подобных вопросов в трудном положении, потому что они должны объяснить свою антироссийскую риторику и введение санкций против России. Вот поэтому они и придумали весь этот нарратив, что русские хакеры вмешались в американские выборы или залезли в архивы Бундестага, и что Россия вмешивается в европейские выборы. И все это муссируется до бесконечности, пока это не становится «правдой», — сказал политолог.
Он добавил, что выдуманные аргументы о российской угрозе служат Байдену, чтобы показать на Россию и сказать, что она якобы вмешивается в дела Запада.
А то, что сами американцы вмешиваются в выборы и занимаются прослушкой, в том числе и Ангелы Меркель и других союзников, забыто, подчеркнул Рар.
Полностью прочитать интервью можно здесь.