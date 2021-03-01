Жители западных стран сомневаются, что Россия представляет угрозу для Запада, их лидерам приходится объяснять антироссийскую риторику и введение санкций против РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал немецкий политолог Александр Рар

По словам эксперта, президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции заявил, что в первую очередь надо сдерживать Китай, а вопрос угрозы России Западу не обсуждался.

Рар заявил, что многих немцев волнует вопрос, чем в реальности им угрожает Россия и оправданно ли введение против нее санкций. Сваливая на Россию. Зачем Microsoft обвинила Россию в кибератаке © AP, Carolyn Kaster

«Западные лидеры из-за подобных вопросов в трудном положении, потому что они должны объяснить свою антироссийскую риторику и введение санкций против России. Вот поэтому они и придумали весь этот нарратив, что русские хакеры вмешались в американские выборы или залезли в архивы Бундестага, и что Россия вмешивается в европейские выборы. И все это муссируется до бесконечности, пока это не становится «правдой», — сказал политолог.

Он добавил, что выдуманные аргументы о российской угрозе служат Байдену, чтобы показать на Россию и сказать, что она якобы вмешивается в дела Запада.

А то, что сами американцы вмешиваются в выборы и занимаются прослушкой, в том числе и Ангелы Меркель и других союзников, забыто, подчеркнул Рар.

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