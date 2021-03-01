Радикальные изменения в политике Украины с приходом к власти в США Джо Байдена происходят по инициативе антироссийски настроенных украинских политических элит. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал немецкий политолог Александр Рар

По словам Рара, в команде Байдена, в глубинном государстве и в разведке есть сильные игроки, которые способны пойти на свою игру и дать указание, как действовать Украине. Вассерман рассказал, как Байден поступит с Украиной © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Однако, по мнению политолога, происходящее на Украине в большей степени вызвано действиями антироссийски настроенных украинских политических элит.

«Это люди типа Авакова. Они абсолютно уверены в том, что Запад их будет поощрять, будет давать деньги и баловать вниманием, если они будут кусать Россию», — пояснил Рар.

Именно они полагают, что в отличие от Трампа Байдену Украина важна и он вот-вот даст команду «фас», заключил политолог.

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