По словам Рара, в команде Байдена, в глубинном государстве и в разведке есть сильные игроки, которые способны пойти на свою игру и дать указание, как действовать Украине.
Однако, по мнению политолога, происходящее на Украине в большей степени вызвано действиями антироссийски настроенных украинских политических элит.
«Это люди типа Авакова. Они абсолютно уверены в том, что Запад их будет поощрять, будет давать деньги и баловать вниманием, если они будут кусать Россию», — пояснил Рар.
Именно они полагают, что в отличие от Трампа Байдену Украина важна и он вот-вот даст команду «фас», заключил политолог.
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