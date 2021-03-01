«Да, подписали. С 2017 года шел об этом разговор. Есть информация о том, что эта перевалка будет идти с 50-процентной скидкой на услуги наших железных дорог. Фактически мы будем оплачивать поставку белорусских нефтепродуктов, выработанных из нашей нефти, за рубеж», — пояснил эксперт.
Что касается позиции Запада, то он и будут дальше косвенно поддерживать Александра Лукашенко, покупая белорусские нефтепродукты через российские порты, давая ему возможность зарабатывать валюту, прогнозирует Суздальцев.
Сам Лукашенко в отношениях с Россией и дальше будет рассказывать, что вот-вот начнется наступление НАТО на Белоруссию, поэтому надо срочно дать денег, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.