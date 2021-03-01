Перевалка белорусских грузов через порты российского северо-запада будет идти с 50-процентной скидкой на услуги российских железных дорог. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

«Страх ощущался». Суздальцев о том, как на самом деле прошло Всебелорусское собрание © president.gov.by

Что касается позиции Запада, то он и будут дальше косвенно поддерживать Александра Лукашенко, покупая белорусские нефтепродукты через российские порты, давая ему возможность зарабатывать валюту, прогнозирует Суздальцев.

Сам Лукашенко в отношениях с Россией и дальше будет рассказывать, что вот-вот начнется наступление НАТО на Белоруссию, поэтому надо срочно дать денег, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.