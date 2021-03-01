Оппозицию и в целом протестную часть белорусского общества не удовлетворят косметические перемены или трансфер власти на условиях действующего руководства страны. Поэтому нельзя исключать возможного возобновления протестов. Об этом рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов в интервью изданию Украина.ру

Всеволод Шимов: Протесты в Белоруссии могут возобновиться 25 марта © vk.com, Всеволод Шимов

«В то же время по факту белорусская оппозиция разгромлена и деморализована, никакой внятной стратегии борьбы у нее нет», — констатировал Шимов.

Поэтому, если социально-экономическая ситуация останется стабильной, новая волна протестов если и будет, то вряд ли окажется опасной для правящего режима, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.