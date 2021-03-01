Он отметил, что в ближайшие годы вопрос о признании Донбасса или о его включении в состав РФ на повестке дня стоять не будет, и выбранная Россией формула о возврате региона Украине на правах особого статуса также не является перспективной.
«Судьба народных республик Донбасса так или иначе будет связана с движением по самоопределению всей Новороссии, это даст ему возможности для смены юридического статуса, потенциального признания и дальнейшей интеграции с Россией», — подчеркнул Неменский.
При этом, по его мнению, вопрос о самоопределении Новороссии как самостоятельного исторического региона со своей этнокультурной ценностью в ближайшее время будет все более и более актуален, особенно в связи с усилением украинизаторских программ Киева и началом открытых репрессий по этноязыковому принципу.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.