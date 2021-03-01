Вопрос о самоопределении Новороссии и дальнейшей судьбе ЛДНР будет становиться все более актуальным на фоне украинизаторских программ Киева. Об этом российский политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Медведчук высказался об идее Новороссии © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

«Судьба народных республик Донбасса так или иначе будет связана с движением по самоопределению всей Новороссии, это даст ему возможности для смены юридического статуса, потенциального признания и дальнейшей интеграции с Россией», — подчеркнул Неменский.

При этом, по его мнению, вопрос о самоопределении Новороссии как самостоятельного исторического региона со своей этнокультурной ценностью в ближайшее время будет все более и более актуален, особенно в связи с усилением украинизаторских программ Киева и началом открытых репрессий по этноязыковому принципу.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.