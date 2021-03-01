Включение Донбасса в состав России будет означать включение значительного числа лояльного и не нуждающегося в ассимиляции населения. Об этом сообщил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Киев планирует «деоккупировать» Донбасс за четыре года © Facebook, Кабінет Міністрів України

Он добавил, что даже та инфраструктура, которая еще сохранилась в Донбассе, может представлять интерес. Например, производство горнопроходческих комбайнов.

«Единственная проблема для этого — отсутствие связи, нахождение этих предприятий в серой зоне, невозможность перевода средств через банковские реквизиты и все остальное. Но с Крымом эту проблему решили. Вполне можно решить ее и с Донбассом с помощью тех же самых банков, которые работают в Крыму», — объяснил эксперт.

По его словам, сама по себе территория Донбасса для такого мощного государства, как Россия, не будет представлять какой-то большой обузой. Россия ведь и сейчас поддерживает Донбасс экономически и финансово. Если она просто объявит его своей территорией, эта нагрузка вряд ли вырастет.

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