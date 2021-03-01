«Это население хорошо владеет русским языком и считает себя русскими, за что и получило гражданскую войну от Киева. И с помощью этого населения Россия может решить демографическую проблему. Причем для этого не нужно особых усилий. Требуется просто предоставить этим людям право гражданства, и они будут в состоянии сами найти себе работу на территории РФ. Для этого не нужно восстанавливать ту промышленную инфраструктуру Донбасса, которая была разрушена», — сказал Безпалько.
Он добавил, что даже та инфраструктура, которая еще сохранилась в Донбассе, может представлять интерес. Например, производство горнопроходческих комбайнов.
«Единственная проблема для этого — отсутствие связи, нахождение этих предприятий в серой зоне, невозможность перевода средств через банковские реквизиты и все остальное. Но с Крымом эту проблему решили. Вполне можно решить ее и с Донбассом с помощью тех же самых банков, которые работают в Крыму», — объяснил эксперт.
По его словам, сама по себе территория Донбасса для такого мощного государства, как Россия, не будет представлять какой-то большой обузой. Россия ведь и сейчас поддерживает Донбасс экономически и финансово. Если она просто объявит его своей территорией, эта нагрузка вряд ли вырастет.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.