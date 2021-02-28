По ее мнению, к отставке Лукашенко неизбежно приведет растущее давление на его режим со стороны ЕС и США.
«Давление будет расти день ото дня и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет. Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет», — заявила политик.
Ранее экс-министр культуры Белоруссии, член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко призвал Запад добиваться полной экономической изоляции республики. По его словам, белорусы готовы мириться с санкциями в течение полугода или даже года, если после этого ситуация улучшится.
При этом оппозиционер так же, как и Тихановская, выразил уверенность в том, что «решающая битва» между протестующими и властью произойдет весной.
Массовые протесты в Белоруссии начались после объявления Лукашенко победителем президентских выборов 9 августа 2020 года.