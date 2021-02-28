Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет вынужден покинуть свой пост в ближайшие месяцы. Об этом экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская заявила в интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag 28 февраля

«Бурные аплодисменты». Эксперт о том, почему Лукашенко рано радуется победе © president.gov.by

«Давление будет расти день ото дня и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет. Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет», — заявила политик.

Ранее экс-министр культуры Белоруссии, член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко призвал Запад добиваться полной экономической изоляции республики. По его словам, белорусы готовы мириться с санкциями в течение полугода или даже года, если после этого ситуация улучшится.

При этом оппозиционер так же, как и Тихановская, выразил уверенность в том, что «решающая битва» между протестующими и властью произойдет весной.

Массовые протесты в Белоруссии начались после объявления Лукашенко победителем президентских выборов 9 августа 2020 года.