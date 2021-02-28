«Вступление в силу нашего Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве происходит в тот момент, когда Армения сталкивается с серьезными проблемами. Это мощный сигнал о том, что ЕС и Армения привержены демократическим принципам и верховенству права, а также более широкой программе реформ. В политической, экономической, торговой и других областях наше соглашение направлено на то, чтобы внести позитивные изменения в жизнь людей, преодолеть вызовы программе реформ в Армении», — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Как отметили в Брюсселе, это соглашение обеспечивает основу для совместной работы ЕС и Армении в таких сферах, как укрепление демократии, верховенство права и права человека, создание большего количества рабочих мест и возможностей для бизнеса, совершенствование законодательства, общественная безопасность, окружающая среда, а также образование и возможности для научных исследований.
Соглашение также призвано способствовать углублению отношений ЕС со странами «Восточного партнерства».
Соглашение ЕС и Армении вступит в силу на фоне острого политического кризиса в стране. Сразу три митинга и шествия как противников, так и сторонников действующей власти пройдут в Ереване 1 марта.