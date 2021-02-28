С 1 марта вступит в силу Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией (CEPA). Об этом 28 февраля сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС)

Пашинян собирает сторонников на митинг в Ереване © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Жозеп Боррель.

Как отметили в Брюсселе, это соглашение обеспечивает основу для совместной работы ЕС и Армении в таких сферах, как укрепление демократии, верховенство права и права человека, создание большего количества рабочих мест и возможностей для бизнеса, совершенствование законодательства, общественная безопасность, окружающая среда, а также образование и возможности для научных исследований.

Соглашение также призвано способствовать углублению отношений ЕС со странами «Восточного партнерства».

Соглашение ЕС и Армении вступит в силу на фоне острого политического кризиса в стране. Сразу три митинга и шествия как противников, так и сторонников действующей власти пройдут в Ереване 1 марта.