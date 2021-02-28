Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец призвал не обращать внимание на высказывания экс-президента Украины Петра Порошенко, который во время последнего визита в Крым обманул местного таксиста, передает РИА Новости 28 февраля

Порошенко посочувствовал крымчанам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Чегринец напомнил о событиях 27 февраля 2014 года, когда Порошенко прибыл в Симферополь для переговоров с властями региона, но крымчане не пустили его в местный парламент, после чего политику пришлось спасаться бегством в окружении правоохранителей. Покинул центр города Порошенко на оказавшемся поблизости такси.

«Здесь можно ответить старой русской поговоркой: "Чья бы корова мычала?". Человек, у которого руки по локоть в крови, который построил всю свою карьеру на лжи и обмане, пусть вспомнит свой последний визит в Крым, когда его гнали по центру Симферополя, и даже тут он обманул человека, который его спас. Порошенко тогда так и не заплатил, хотя обещал, местному таксисту за восстановление поврежденной машины. Поэтому не стоит обращать внимание на слова подобного политического проходимца», — заявил Чегринец.

Он также добавил, что все проблемы Крыма оперативно решаются при поддержке федерального центра.

Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.

Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.

Кроме того, в ночь на 22 ноября 2015 года Крым был полностью обесточен. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 МВт. Последняя, четвертая нитка заработала в мае 2016 года. Полностью стабилизировать ситуацию удалось со строительством Таврической и Балаклавской ТЭС, благодаря чему в регионе возник профицит электроэнергии.