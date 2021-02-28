Украинские правоохранители возбудили уголовное дело и расследуют стрельбу возле кафе в Днепре, задержаны 15 участников конфликта. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции 28 февраля

Стрельба во Львове: в подъезде жилого дома неизвестные расстреляли мужчину © CC0, Pixabay сообщении.

Причины конфликта выясняются. На данный момент известно, что стрельбу открыли из травматического оружия внутри помещения, после чего был обстрелян припаркованный у заведения автомобиль.

Инцидент квалифицирован как хулиганство.

Правоохранители не называют имен участников конфликта, однако, по данным СМИ, нападение было совершено на гендиректора агрохолдинга «Степова» Артура Рысина.

«Возник конфликт из-за срабатывания сигнализации в автомобиле Рысина. Через некоторое время после конфликта в кафе ворвалась группа молодых людей, которые начали стрельбу в сторону бизнесмена. Кроме этого, нападавшие обстреляли его Mercedes-Benz G», — пишет издание «Цензор.нет» со ссылкой на собственные источники.

По их данным, среди задержанных оказался Ермак Петровский 2000 года рождения, который проживает в Днепре и является сыном известного авторитета «Нарика» Александра Петровского.