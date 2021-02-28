«По факту стрельбы в кафе полиция Днепра открыла уголовное производство. Вследствие хулиганских действий никто не пострадал. Для выяснения всех обстоятельств происшествия в отделение полиции были доставлены 15 человек», — говорится в сообщении.
Причины конфликта выясняются. На данный момент известно, что стрельбу открыли из травматического оружия внутри помещения, после чего был обстрелян припаркованный у заведения автомобиль.
Инцидент квалифицирован как хулиганство.
Правоохранители не называют имен участников конфликта, однако, по данным СМИ, нападение было совершено на гендиректора агрохолдинга «Степова» Артура Рысина.
«Возник конфликт из-за срабатывания сигнализации в автомобиле Рысина. Через некоторое время после конфликта в кафе ворвалась группа молодых людей, которые начали стрельбу в сторону бизнесмена. Кроме этого, нападавшие обстреляли его Mercedes-Benz G», — пишет издание «Цензор.нет» со ссылкой на собственные источники.
По их данным, среди задержанных оказался Ермак Петровский 2000 года рождения, который проживает в Днепре и является сыном известного авторитета «Нарика» Александра Петровского.