Экс-президент Украины Петр Порошенко, говоря о Крыме, по уровню сказочных измышлений и выдумок превзошел братьев Гримм. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, передает 28 февраля РИА Новости

Порошенко посочувствовал крымчанам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, если в Крыму действительно так плохо, как утверждает Порошенко, то непонятно, почему украинские власти стараются усложнить проезд в регион для своих граждан.

«Ответ очевиден. Откройте соцсети и посмотрите, как восхищенно отзываются украинцы после посещения Крыма. А сколько людей бежит из Украины в поисках лучшей жизни в Россию, так как видят здесь уверенность в завтрашнем дне и перспективы. Относительно же Порошенко, то крымчане хорошо помнят, как он ненавидит их и сколько гадостей сделал», — подчеркнул депутат.

Накануне Порошенко в своем аккаунте в Twitter написал, что сочувствует проблемам крымчан с водой и электроэнергией и что их якобы обманули и «никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и "манны небесной" российские власти не обеспечили».

Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.