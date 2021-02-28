Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал «наглой ложью» слова экс-президента Украины Петра Порошенко о жизни крымчан, передает 28 февраля РИА Новости

Порошенко посочувствовал крымчанам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, сегодня Крым переживает небывалую динамику развития, которую невозможно было представить, будучи в составе Украины.

Накануне Порошенко в своем аккаунте в Twitter написал, что сочувствует проблемам крымчан с водой и электроэнергией и что их якобы «обманули и никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и "манны небесной" российские власти не обеспечили».

Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.