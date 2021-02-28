Германия рискует столкнуться с исками о возмещении ущерба в случае остановки строительства «Северного потока-2». Об этом 28 февраля заявила министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце в интервью Welt am Sonntag

В Госдепе исключили переговоры о сделке с ФРГ по «Северному потоку-2» © Public domain / Loren

По ее словам, Германия будет нуждаться в газе и в этом, и в следующем десятилетии.

«Кроме того, если мы остановим проект, то рискуем столкнуться с исками о компенсации ущерба в международных арбитражных судах», — отметила министр.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.