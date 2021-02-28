Отсутствие надлежащей реакции Совета Европы на такие массовые нарушения, как дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии, расшатывает авторитет Совета Европы. Об этом 28 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в послании генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич по случаю 25-летия вступления России в Совет

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