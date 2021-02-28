«Отсутствие надлежащей реакции на такие массовые и долгосрочные нарушения прав человека, как дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии, расшатывает авторитет Совета Европы. Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов» — говорится в послании Лаврова, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Ранее Лавров отмечал, что дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине вызывает все более глубокую озабоченность. Он подчеркивал, что с сентября 2020 года на Украине, согласно законам об образовании, государственном языке и общем среднем образовании, начался процесс выдавливания языков нацменьшинств из общественной и образовательной сфер.