Вечером 27 февраля в одесском СИЗО, где сейчас находится скандальный националист Сергей Стерненко, произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Украины

Акция в поддержку неонациста Стерненко в Киеве - видеоотчет © кадр из видео Украина.ру

«Травмированных среди осужденных и сотрудников нет. Пищеблок учреждения работает в штатном режиме. Пожар ликвидирован в 20:40 (21:40 мск — ред.)», — уточнили в ведомстве.

Именно в одесском СИЗО сейчас находится Стерненко, которому 23 февраля суд назначил семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества. Его признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии «Доверяй делам» Сергея Щербича.

Вечером того же дня под Офисом президента состоялась акция в поддержку радикала, сопровождавшаяся столкновениями с полицией, стрельбой и арестами.