Отмечается, что пожар начался в 19:50 (20:50 мск) в результате неосторожного обращения с огнем. Возгорание произошло в подсобном помещении для хозяйственного инвентаря, примыкающем к пищеблоку Одесского следственного изолятора. В результате пожара была повреждена крыша помещения на площади в 5 кв. м.
«Травмированных среди осужденных и сотрудников нет. Пищеблок учреждения работает в штатном режиме. Пожар ликвидирован в 20:40 (21:40 мск — ред.)», — уточнили в ведомстве.
Именно в одесском СИЗО сейчас находится Стерненко, которому 23 февраля суд назначил семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества. Его признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии «Доверяй делам» Сергея Щербича.
Вечером того же дня под Офисом президента состоялась акция в поддержку радикала, сопровождавшаяся столкновениями с полицией, стрельбой и арестами.