Власть Украины работает над тем, чтобы президент США Джо Байден принял участие в международном саммите «Крымской платформы». Об этом 27 февраля заявил один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Мустафа Джемилев, передает «Страна»

«Крымская платформа» как инструмент огораживания России © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк сказал Джемилев.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ о мерах для развития и поддержки крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей полуострова Крым.

«Мы возлагаем на это большие надежды. Многие страны мира, в том числе страны Совета Европы, США, уже выразили согласие (присоединиться — ред.). Хотя я точно не могу сказать, будут ли они представлены 23 августа этого года на саммите, но есть очень большие основания надеяться на то, что, в том числе, и Джо Байден 23 августа будет здесь. Во всяком случае, над этой темой мы будем очень тщательно работать», — заверил Джемилев.

Создание так называемой «Крымской платформы», в рамках которой Киев надеется вести переговоры по возвращению Крыма под свою юрисдикцию, инициировал Зеленский. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии, США и другим западным странам.

По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно, так как полуостров стал российским регионом после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ