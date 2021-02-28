То, как Евстафиев заснул во время заседания, на видео зафиксировали участники судебного разбирательства. Олег Буштрук, который шестой год судится с коллекторами, сообщил, что снял не менее десяти минут «компромата» на судью, но в сеть выложил только три.
«Слышу, кто-то сопит, храпит. Я не понимаю, что происходит», — рассказал он, добавив, что именно из-за уснувшего судьи председательствующий судья объявил технический перерыв.
Но жалобу на судью написал не Буштрук, а Виталий Кравчинский, у которого этот судья тоже рассматривал дело. Мужчина убежден, что такое поведение свидетельствует о ненадлежащем отношении к участникам процесса.
В апелляционном суде Евстафиев работает третий год, а в судебной системе он уже 22 года. За всю карьеру это первая дисциплинарка против него, хотя жалобы поступали и раньше.