Высший совет правосудия (ВСП) Украины возбудил дисциплинарное дело в отношении судьи Черниговского апелляционного суда Александра Евстафиев за то, что он, вероятно, уснул во время судебного слушания. Об этом на днях сообщила пресс-служба ВСП

Человек-пельмень. Украинец пришел в супермаркет и уснул в морозилке © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк Олег Буштрук, который шестой год судится с коллекторами, сообщил, что снял не менее десяти минут «компромата» на судью, но в сеть выложил только три.

«Слышу, кто-то сопит, храпит. Я не понимаю, что происходит», — рассказал он, добавив, что именно из-за уснувшего судьи председательствующий судья объявил технический перерыв.

Но жалобу на судью написал не Буштрук, а Виталий Кравчинский, у которого этот судья тоже рассматривал дело. Мужчина убежден, что такое поведение свидетельствует о ненадлежащем отношении к участникам процесса.

В апелляционном суде Евстафиев работает третий год, а в судебной системе он уже 22 года. За всю карьеру это первая дисциплинарка против него, хотя жалобы поступали и раньше.