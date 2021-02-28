«Безусловно, завершение этого проекта ("Северного потока-2" — ред.) подорвет такую безопасность [энергетическую]. Ответом на это может быть наша интеграция в европейский рынок и формирование единого пространства для конкуренции, для того, чтобы открыть рынок для компаний Евросоюза», — сказала она.
Вице-премьер также отметила, что лучшим предохранителем против повторения многочисленных газовых войн является обновленные приложения по энергетике в Соглашении об ассоциации Украины с ЕС, где стороны взяли на себя обязательства сформировать общий рынок газа и электроэнергии.
Ранее эксперты подсчитали, что экономика Украины после начала функционирования «Северного потока-2» будет терять несколько миллиардов долларов в год.