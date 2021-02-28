В случае запуска газопровода «Северный поток-2» Украина может интегрироваться в европейский энергорынок. Об этом на днях заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает «Укринформ»

«Не для давления»: Неменский объяснил, для чего нужен «Северный поток-2» © Арина Тихомирова/Украина.ру сказала она.

Вице-премьер также отметила, что лучшим предохранителем против повторения многочисленных газовых войн является обновленные приложения по энергетике в Соглашении об ассоциации Украины с ЕС, где стороны взяли на себя обязательства сформировать общий рынок газа и электроэнергии.

Ранее эксперты подсчитали, что экономика Украины после начала функционирования «Северного потока-2» будет терять несколько миллиардов долларов в год.