По факту пожара в городской больнице Черновцов заведено дело о нарушении техники безопасности. Об этом 28 февраля сообщил источник Vesti.ua в правоохранительных органах

Выросло число жертв пожара в больнице Черновцов © -gregg- / flickr данным, один из пациентов включил кипятильник, опустил его в стеклянную банку и уснул. Вода выкипела, банка треснула, а кипятильник упал на газету, что и привело к пожару. Отмечается, что у пациента были осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, однако мужчина скончался от удушения угарным газом.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента в реанимации скончался еще один пациент, получивший 75% ожогов тела.

Возгорание ликвидировали в течение 20 минут. Спасатели эвакуировали 20 пациентов, 17 из них перевели в другие больницы города.