По его данным, один из пациентов включил кипятильник, опустил его в стеклянную банку и уснул. Вода выкипела, банка треснула, а кипятильник упал на газету, что и привело к пожару. Отмечается, что у пациента были осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, однако мужчина скончался от удушения угарным газом.
Ранее сообщалось, что в результате инцидента в реанимации скончался еще один пациент, получивший 75% ожогов тела.
Возгорание ликвидировали в течение 20 минут. Спасатели эвакуировали 20 пациентов, 17 из них перевели в другие больницы города.