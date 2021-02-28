Массовая вакцинация населения от коронавируса позволит уменьшить количество зараженных людей на 92%, но вероятно прививку придется делать ежегодно или раз в полтора года. Об этом рассказал руководитель компании BioNTech Угур Шахин, передает 28 февраля Bild

Министерство здравоохранения назвало дату начала записи на прививку от коронавируса © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«Если мы хотим, чтобы вирус распространялся с большим трудом в будущем, и мы хотим уменьшить количество инфекций, вакцинацию необходимо усиливать чаще, возможно, каждые год-полтора», — добавил Шахин.

Также он отметил, что в случае появления нового опасного штамма коронавируса, действенным решением проблемы может быть введение третьей дозы вакцины от коронавируса, таким образом усиление прививки может спровоцировать настолько сильную иммунную реакцию, что даже сильный штамм не сможет ее преодолеть.