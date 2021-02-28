Один человек погиб, еще один пострадал в результате пожара в одной из больниц Черновцов на юго-западе Украины. Об этом 27 февраля сообщил мэр города Роман Кличук в своем Facebook

Жители Ивано-Франковска тушили пожар в аптеке снежками © -gregg- / flickr

Однако впоследствии директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный сказал, что причиной возгорания мог стать самоподжог одного из пациентов.

«В уголовном деле проводятся первоочередные следственные действия для установления обстоятельств и причин возникновения пожара. Полицейские установили, что возгорание, вероятно, произошло в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделения, где лечатся больные острой респираторной болезнью COVID-19. В результате пожара погиб 76-летний буковинец. Еще один пациент, 77-летний мужчина, получил 75% ожогов тела и сейчас находится в реанимационном отделении городской клинической больницы Черновцов. По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины», — отметили в полиции.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Назначен ряд экспертиз для установления обстоятельств возникновения пожара, а также причин смерти погибшего.