Возгорание вспыхнуло в палате на втором этаже пятиэтажного здания больницы. К тушению пожара привлекалось 20 человек и пять единиц техники. Госслужба по чрезвычайным ситуациям изначально заявила, что огонь разгорелся из-за вспышки кислородной трубы.
Однако впоследствии директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный сказал, что причиной возгорания мог стать самоподжог одного из пациентов.
«В уголовном деле проводятся первоочередные следственные действия для установления обстоятельств и причин возникновения пожара. Полицейские установили, что возгорание, вероятно, произошло в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделения, где лечатся больные острой респираторной болезнью COVID-19. В результате пожара погиб 76-летний буковинец. Еще один пациент, 77-летний мужчина, получил 75% ожогов тела и сейчас находится в реанимационном отделении городской клинической больницы Черновцов. По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины», — отметили в полиции.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Назначен ряд экспертиз для установления обстоятельств возникновения пожара, а также причин смерти погибшего.