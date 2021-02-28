Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш на днях в эфире телеканала «Украина 24» спрогнозировал, когда Киев сможет вернуть контроль над Донбассом

Донбасс: Минский процесс. Путь Крыма неизбежен? © Скриншот из видео Украина.ру

«Пока Россия не захочет выйти с Донбасса, сохранив лицо или не сохранив его под давлением международных сил, — ключ к миру в руках России», — заявил Гармаш.

Он убежден, что Украина должна создавать условия, при которых Россия захочет «выйти». Он считает, что стране необходимо целенаправленно ослаблять противника по всем фронтам и использовать возникающие периодически геополитические возможности.

Пункт 9 Минских соглашений предполагает восстановление Украиной контроля над границей с Россией на всем ее протяжении. Согласно документу, это должно произойти после проведения в Донбассе местных выборов, а также амнистии, обмена пленными, обеспечения доставки гуманитарной помощи и начала восстановления региона.