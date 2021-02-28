Бывший президент Украины Петр Порошенко на днях в своем Twitter посочувствовал крымчанам, которых, по его словам, обманули российские власти

Водная проблема. Сможет ли Крым победить засуху © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

По его мнению, Москва не смогла поднять в Крыму уровень жизни и обеспечить наплыв туристов. Присоединение полуострова к России не принесло крымчанам «манны небесной», указал Порошенко.

Политик добавил, что Украина ждет крымчан.

«Мы будем бороться за возвращение Крыма, пока сапог последнего российского солдата не будет выброшен с полуострова. Это касается Донецка и Луганска. Крым — это Украина!» — заключил бывший глава государства.

Мені прикро, що зараз у кримчан є проблеми з водою, з електроенергією, що їх обдурили і ніякого підняття рівня життя, напливу туристів і «манни небесної» російська влада не забезпечила. Але натомість хочу сказати: ми дуже чекаємо вас в Україні. — Петро Порошенко (@poroshenko) February 26, 2021

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

В начале месяца вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития полуострова в Крыму планируют построить более 550 объектов. На данные цели будет выделено почти 600 млрд рублей.

В декабре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что первую в России опреснительную установку в республике начнут создавать в 2021 году. Он отметил, что строительство займет приблизительно 14-15 месяцев.