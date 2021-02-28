По словам политика, украинский лидер «запутался в своих преступлениях». Кива выразил уверенность в том, что Зеленский будет и дальше «преступать закон и нивелировать Конституцию».
«В борьбе с пандемией COVID-19 власть сумела не решить проблему, а нажиться», — заявил парламентарий.
Он полагает, что Киев приобрел некачественную вакцину, и таким образом «власть заработала на этом деньги и продолжает свою преступную деятельность». По словам политика, для того, чтобы преступления властей были не так заметны и менее обсуждаемы в обществе, они «затыкают рты оппозиции и телеканалам».
Украина получила первую партию вакцины от коронавируса — 117 тысяч доз — 23 февраля. На следующий день препарат был отправлен в регионы, им начали прививать медицинский персонал. Всего Украина сможет претендовать на поставку от 2,2 до 3,7 миллиона доз AstraZeneca.