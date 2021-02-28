Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он уже совершил ряд преступлений и намерен продолжать «преступать закон». Об этом 27 февраля сообщил канал «112 Украина»

Украина поборется за новую индийскую вакцину в форме спрея © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

«В борьбе с пандемией COVID-19 власть сумела не решить проблему, а нажиться», — заявил парламентарий.

Он полагает, что Киев приобрел некачественную вакцину, и таким образом «власть заработала на этом деньги и продолжает свою преступную деятельность». По словам политика, для того, чтобы преступления властей были не так заметны и менее обсуждаемы в обществе, они «затыкают рты оппозиции и телеканалам».

Украина получила первую партию вакцины от коронавируса — 117 тысяч доз — 23 февраля. На следующий день препарат был отправлен в регионы, им начали прививать медицинский персонал. Всего Украина сможет претендовать на поставку от 2,2 до 3,7 миллиона доз AstraZeneca.