Если Иран станет частью Евразийского экономического союза, то он не только принесет пользу этому объединению, но и составит конкуренцию его участникам. Об этом рассказал казахстанский журналист Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: Если РФ и Казахстан не договорятся по болезненным темам, их начнут раскачивать другие © Олег Гусев

Локальные торговые войны между странами ЕАЭС, как и членами любого другого интеграционного объединения, будут всегда, от этого никуда не деться, но за использование неконвенционального оружия будут ставить на место в рамках согласованных правил, прогнозирует Гусев.

На рынке ЕвразЭС каждый продавец думает не о благе союза, а о своих собственных интересах. Вот их-то и надо каждому четко определить, четко озвучить и увязать с намерениями других членов объединения, заключил собеседник издания.

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