«Вот тут к нам более чем 80-миллионный Иран собирается присоединяться. Так надо не только о его весьма емком рынке радостно думать, но и том, что он составит конкуренцию многим нашим производителям: начиная от товаров народного потребления и продукции сельского хозяйства и заканчивая сталью и цементом. А это уже общий интерес», — подчеркнул эксперт.
Локальные торговые войны между странами ЕАЭС, как и членами любого другого интеграционного объединения, будут всегда, от этого никуда не деться, но за использование неконвенционального оружия будут ставить на место в рамках согласованных правил, прогнозирует Гусев.
На рынке ЕвразЭС каждый продавец думает не о благе союза, а о своих собственных интересах. Вот их-то и надо каждому четко определить, четко озвучить и увязать с намерениями других членов объединения, заключил собеседник издания.
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