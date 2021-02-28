Разгневанные образованные горожане Белоруссии требовали честных выборов, освобождения политзаключённых, свободу политической деятельности и наказание виновных в пытках и убийствах, а не проведения политических реформ. Об этом рассказал политолог Станислав Бышок в интервью изданию Украина.ру

Станислав Бышок: Москва должна иметь дело не только с Лукашенко, но и с белорусским гражданским обществом © РИА Новости, Александр Натрускин

Поэтому вопрос состоит не в том, что следует как-то перераспределить властные полномочия, а в том, чтобы в Белоруссии соблюдались конституционные права граждан, подчеркнул Бышок.

Однако президент Александр Лукашенко, выступая на ВНС, снова разделил белорусов на правильных лоялистов и неправильных «протестунов», объявив массовые протесты инспирированными извне мятежом, который был успешно подавлен доблестными силовиками, заключил собеседник издания.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.