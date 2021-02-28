«Что ответила власть в лице действующего президента? Вы хотите новую конституцию? Пожалуйста, будет вам новая конституция через годик, только не нужно протестовать. Хотя новую конституцию протестующие не требовали, ведь и по старой никто не имеет права фальсифицировать выборы, пытать задержанных и препятствовать политической активности граждан», — пояснил эксперт.
Поэтому вопрос состоит не в том, что следует как-то перераспределить властные полномочия, а в том, чтобы в Белоруссии соблюдались конституционные права граждан, подчеркнул Бышок.
Однако президент Александр Лукашенко, выступая на ВНС, снова разделил белорусов на правильных лоялистов и неправильных «протестунов», объявив массовые протесты инспирированными извне мятежом, который был успешно подавлен доблестными силовиками, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.