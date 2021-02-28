Предполагается, что, признав Александра Лукашенко законным президентом, Москва как бы вручила ему индульгенцию на внутрибелорусские репрессии, пояснил эксперт.
«Такая обида на Россию вряд ли смягчится указанием на то обстоятельство, что Москва в принципе всегда признаёт действующую власть, какой бы сомнительной ни была легитимность последней, и никогда не ставит на актуальную оппозицию», — считает Бышок.
Некоторые говорят, что ослабленный за последние полгода Лукашенко теперь-то будет вынужден пойти на углублённую интеграцию с Россией, поскольку больше и обратиться-то не к кому, но на самом деле, сегодняшняя ситуация для Москвы стала ещё сложнее, чем прежде, указал политолог.
Теперь речь идёт не только о том, чтобы договориться о чём-то с действующим президентом Лукашенко, чей лимит нахождения у власти неясен, но и о том, чтобы выстроить отношения с проснувшимся белорусским гражданским обществом, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.