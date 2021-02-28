Россия играет роль стабилизирующего фактора для Белоруссии. Это хорошая новость. Плохая же новость состоит в том, что ценой подобной стабилизации является ухудшение собственного имиджа в глазах белорусского гражданского общества. Об этом рассказал политолог Станислав Бышок в интервью изданию Украина.ру

Станислав Бышок: Москва должна иметь дело не только с Лукашенко, но и с белорусским гражданским обществом © РИА Новости, Александр Натрускин Александра Лукашенко законным президентом, Москва как бы вручила ему индульгенцию на внутрибелорусские репрессии, пояснил эксперт.

«Такая обида на Россию вряд ли смягчится указанием на то обстоятельство, что Москва в принципе всегда признаёт действующую власть, какой бы сомнительной ни была легитимность последней, и никогда не ставит на актуальную оппозицию», — считает Бышок.

Некоторые говорят, что ослабленный за последние полгода Лукашенко теперь-то будет вынужден пойти на углублённую интеграцию с Россией, поскольку больше и обратиться-то не к кому, но на самом деле, сегодняшняя ситуация для Москвы стала ещё сложнее, чем прежде, указал политолог.

Теперь речь идёт не только о том, чтобы договориться о чём-то с действующим президентом Лукашенко, чей лимит нахождения у власти неясен, но и о том, чтобы выстроить отношения с проснувшимся белорусским гражданским обществом, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.