Правые радикалы усилят давление на Владимира Зеленского, пользуясь сложной социально-экономической ситуацией и ситуацией в здравоохранении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

По его словам, у Зеленского было два варианта выхода из сложившейся ситуации.

«Первый — разыгрывать карту пророссийского политика: брать там (в России) вакцину, а потом по схеме Януковича договариваться с Западом. С самого начала ему этот способ перекрыли, вызвав министра здравоохранения на ковер к временной поверенной в делах США на Украине, где ему сказали, что вакцину «Спутник V» вы получать не будете», — сказал политолог.

«США вернулись»: Байден послал важный сигнал Украине © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Дмитрий Абзалов.

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Приморский районный суд Одессы признал экс-главу одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

После этого около двух тысяч сторонников Стерненко устроили акцию протеста у Офиса президента, где вступили в стычки с полицией.

*Деятельность организации запрещена в РФ