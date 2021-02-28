По его словам, у Зеленского было два варианта выхода из сложившейся ситуации.
«Первый — разыгрывать карту пророссийского политика: брать там (в России) вакцину, а потом по схеме Януковича договариваться с Западом. С самого начала ему этот способ перекрыли, вызвав министра здравоохранения на ковер к временной поверенной в делах США на Украине, где ему сказали, что вакцину «Спутник V» вы получать не будете», — сказал политолог.
Другой сценарий усиливает конфронтацию с Москвой, но при этом экономическая ситуация и ситуация в здравоохранении ухудшаются. В результате Зеленский проигрывает радикалам. Это цугцванг, ситуация в которой нет хорошего решения, добавил Дмитрий Абзалов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Приморский районный суд Одессы признал экс-главу одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.
После этого около двух тысяч сторонников Стерненко устроили акцию протеста у Офиса президента, где вступили в стычки с полицией.
*Деятельность организации запрещена в РФ