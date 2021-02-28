Несмотря на значительное затихание протестной активности в Белоруссии, президент Александр Лукашенко все равно будет вынужден считаться с запросом общества на перемены. Об этом рассказал политолог Станислав Бышок в интервью изданию Украина.ру

Станислав Бышок: Москва должна иметь дело не только с Лукашенко, но и с белорусским гражданским обществом © РИА Новости, Александр Натрускин

При этом иной стратегии, кроме как пообещать голосование по новой конституции через год, а там видно будет, у действующего президента не наблюдается, подчеркнул Бышок.

Лукашенко опытный политик с сильным политическим чутьём, но если общество требует перемен, если оно недовольно, причём недовольство копилось достаточно долго, то даже опытнейшие политики должны считаться с объективной реальностью, уверен специалист.

Нельзя всю жизнь выигрывать, даже если очень хочется и даже если последние 26 лет это получалось делать: Белоруссия — это современное, образованное и городское общество, живущее в глобальной информационной среде, что явно контрастирует с архаичной властью, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.