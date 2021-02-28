Он подчеркнул, что украинская ГТС постепенно приходит в негодность и для сохранения транзита хотя бы в нынешних объемах требуются большие капиталовложения, которых у Украины нет.
«Такие маршруты [как "Северный поток-2"] должны предполагать ситуацию, когда через Украину уже не удастся прокачивать большие объемы газа именно в силу инфраструктурной деградации этой страны. Они нужны не для какого-то там давления на Украину, а для гарантированной поставки газа на запад, поскольку Украина перестает быть надежным транзитным государством. Украина теряет этот статус уже много лет, в том числе по политическим причинам, и дискредитировала себя много раз», — заявил Неменский.
По его словам, страна движется по пути увеличения внутренних конфликтов, что существенно усиливает риски при использовании ее как транзитной державы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.