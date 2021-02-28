Участники ультраправых группировок на Украине перестали быть послушными инструментами олигархов и начали использовать их междоусобную борьбу в своих интересах. Об этом российский политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Националисты пообещали открыть сафари на журналистов телеканала «Наш» © Facebook, C14 news - резерв | Facebook, C14 news - резерв | Перейти в фотобанк

По его словам, это осознают в Офисе президента, и последние репрессивные действия в отношении оппозиционных сил нацелены, в частности, на получение лояльности со стороны радикалов.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также против их владельца нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

Шестнадцатого февраля блогеру, лидеру Партии Шария Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан. По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности страны в информационной сфере.

Девятнадцатого февраля СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

В четверг, 25 февраля, Нацкомиссия по вопросам связи и информатизации обнародовала список из 426 сайтов, которые должны быть заблокированы на территории Украины. Основанием для запрета работы сайтов послужило постановление судьи Голосеевского районного суда по делу о расследовании мошенничества в особо крупных размерах.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.