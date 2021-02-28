Руководство Казахстана ошибочно в вопросе евразийской интеграции ошибочно полагало, что поскольку ему принадлежала эта идея, то все вопросы будут решены сами собой. Об этом рассказал казахстанский журналист Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: Если РФ и Казахстан не договорятся по болезненным темам, их начнут раскачивать другие © Олег Гусев Касым-Жомарт Токаев, основными приоритетами страны станет реализация договора о ЕАЭС, устранение барьеров, развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества.

«У нас в Казахстане бытовало мнение, что раз мы Евразийский союз придумали, то «давайте, товарищи-союзники, занимайтесь, стройте ЕАЭС и про отцов-основателей не забывайте — долю заносите». Но вдруг оказалось, что такая политика не работает, да и продвижение самих евразийских идей в Казахстане идет на три с минусом. Ведь только в середине 2019 года у нас было создано Министерство торговли и интеграции», — указал эксперт.

Но впоследствии казахстанские руководители стали понимать, что, для того чтобы жить долго и счастливо, просто пожениться мало, нужно ежедневно работать, выстраивая эти счастливые взаимоотношения, отметил Гусев.

Локальные торговые войны между странами ЕАЭС, как и членами любого другого интеграционного объединения, будут всегда, от этого никуда не деться, но за использование неконвенционального оружия будут ставить на место в рамках согласованных правил, заключил собеседник издания.

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