Важно понимать, что Украина, Белоруссия и Центральная Азия интересуют американцев и европейцев ровно в той степени, в которой они важны для России, пояснил эксперт.
«То есть если мы считаем, что здесь сфера наших жизненных интересов, то США будут вкладывать в дестабилизацию ситуации в расчете на то, что это вызовет внутренние проблемы в России из-за того, что мы будем должны расходовать деньги на то, чтобы защищать свои позиции в Азии и Восточное Европе», — указал Зубец.
Но в последнее время позиция России в отношении постсоветского пространства меняется, и она не готова любой ценой спасать лояльные ей режимы и вкладывать в них неограниченные деньги, отметил специалист.
Россия более прохладно относится к постсоветскому пространству в силу понимания того, что главные точки обеспечения благополучия страны находятся внутри страны, а не за ее пределами, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.