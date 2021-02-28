Администрации президента США Джо Байдена нужна концентрация ресурсов для решения внутренних проблем. Тратить серьезные деньги на провоцирование конфликтов в бывшем СССР, они не будут. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: Для выживания Белоруссии нужна тесная интеграция с Россией © Youtube / Алексей Зубец

«То есть если мы считаем, что здесь сфера наших жизненных интересов, то США будут вкладывать в дестабилизацию ситуации в расчете на то, что это вызовет внутренние проблемы в России из-за того, что мы будем должны расходовать деньги на то, чтобы защищать свои позиции в Азии и Восточное Европе», — указал Зубец.

Но в последнее время позиция России в отношении постсоветского пространства меняется, и она не готова любой ценой спасать лояльные ей режимы и вкладывать в них неограниченные деньги, отметил специалист.

Россия более прохладно относится к постсоветскому пространству в силу понимания того, что главные точки обеспечения благополучия страны находятся внутри страны, а не за ее пределами, заключил собеседник издания.

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