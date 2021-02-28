В будущем Харьков ждут непростые испытания. Сумма испытаний всегда равна сумме слабостей, предательств и попустительств. Об этом рассказал политтехнолог и философ Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

Выборы в канун Дня всех святых. Кто борется за Харьков © dobovo.com Геннадия Кернеса, который умер 17 декабря 2020 года. С августа 2020 года он не появлялся на публике из-за проблем со здоровьем, однако это не помешало харьковчанам переизбрать его на третий срок на местных выборах 25 октября.

Тем не менее эксперт отметил, что со временем умнеют не только отдельные люди или целые страны, но и города, тем более, что сейчас наступает принципиально новая эпоха.

«Ковид показал, что пройти через грядущие испытания можно только с помощью двух ключевых инструментов — мобилизации и концентрации. Мобилизации власти и концентрации интеллекта. А это возможно только на платформе больших городов. Большой город — это не только большой секс или большой бизнес. Это и новые технологии, и новые способы коммуникаций, и новые формы социализации. Здоровье, образование, искусство, комфорт — всё это функции урбанизации. А Харьков фактически последний большой город в стране — в полном смысле этого понятия. Остальные всё больше превращаются в архаично-феодальные поселения», — рассуждает Выдрин.

Поэтому именно в нём будет формироваться образ будущего страны, ее возможная модель, матрица, протокол, заключил собеседник издания.

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