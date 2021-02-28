«Для украинских элит это вообще не проблема. Они не будут коммуницировать или отдадут это все на откуп американской или европейской дипломатии. Они и так уже не субъектны. Зачем им вообще вести переговоры самостоятельно, если даже заявления о закупках вакцины для Украины делают американские дипломаты», — сказал Безпалько.
Вечером 19 февраля СНБО принял решение наложить санкции на 19 юридических и восемь физических лиц. Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Кроме того, в список попали двое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко. На следующий день Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о персональных и экономических санкциях.
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