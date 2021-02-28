Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру рассказал, с чем связаны санкции против «Спортмастера», которым руководят уроженцы Кривого Рога

Украина ввела санкции против сети магазинов «Спортмастер» © РИА Новости, Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

На прошлой неделе СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний. Под санкции, которые утвердил президент Владимир Зеленский, попала зарегистрированная в Сингапуре компания Sportmaster Operations Pte. Ltd. Компания владеет сетью магазинов спортивных товаров «Спортмастер» в России, на Украине, в Белоруссии и других странах. Согласно указу, компании запрещены торговые операции и транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины. В числе других мер — запрет вывода капиталов за пределы страны и запрет ввоза продукции Sportmaster Operations Pte. Ltd самой компанией или с привлечением представителей иностранных государств. Ограничения будут действовать три года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.