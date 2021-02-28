«Это санкции ради санкций, чтобы показать, что Украина что-то делает в плане борьбы с Россией. Это то же самое, что заявление [Владимира] Зеленского о намерениях построить новый аэропорт между Луганской и Донецкой областями. Где он будет это строить? Зачем? За чей счет? Кто там вообще будет летать после того, как там сбили "Боинг"? Это совершенно никого не интересует, и Зеленский никакой конкретики не привел. Он туризм, что ли, будет развивать в зоне военных действий? Это просто попытки привлечь внимание и заявить о себе. Если не конкретными делами, то маниловскими мечтами», — сказал Безпалько.
На прошлой неделе СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний. Под санкции, которые утвердил президент Владимир Зеленский, попала зарегистрированная в Сингапуре компания Sportmaster Operations Pte. Ltd. Компания владеет сетью магазинов спортивных товаров «Спортмастер» в России, на Украине, в Белоруссии и других странах. Согласно указу, компании запрещены торговые операции и транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины. В числе других мер — запрет вывода капиталов за пределы страны и запрет ввоза продукции Sportmaster Operations Pte. Ltd самой компанией или с привлечением представителей иностранных государств. Ограничения будут действовать три года.
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